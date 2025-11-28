الجمعة   
   28 11 2025   
   7 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 02:55
    ترامب: وزارة الأمن الداخلي أكدت أن المشتبه به مواطن أفغاني نقلته الإدارة السابقة إلى البلاد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمريكا | إدارة ترامب تراجع بطاقات “غرين كارد” لأشخاص من أكثر من 12 دولة

      ترامب: ننظر في وضع عائلة المشتبه بإطلاقه النار على عنصري الحرس الوطني

      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لم يكن هناك أي تدقيق في المشتبه به وهناك آخرون كثر في هذا البلد وسنخرجهم من هنا

