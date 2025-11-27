الإمام الخامنئي: الشائعات بشأن إرسال رسالة غير مباشرة من جانب إيران إلى الولايات المتحدة كذبٌ محض والحكومة الأميركية لا تستحق التواصل أو التعاون مع الجمهورية الإسلامية