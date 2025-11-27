الخميس   
   27 11 2025   
   6 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:02
    مراسلة المنار: انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية في السراي الحكومي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: اصوات الانفجارات التي سُمعت في الجنوب ناجمة عن قيام الجيش اللبناني بتفجير ذخائر في القليعة

      إصابة فلسطينيَّين بجراح خطرة برصاص قوات الإحتلال عند دوار العودة وسط مدينة جنين

      مجلس الوزراء يقرّ تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف وسلام يؤكد متابعة تنفيذ خطة الجيش

