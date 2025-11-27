الخميس   
   27 11 2025   
   6 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس عون : الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق قبل عام تماماً

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونغ كونغ إلى 55 قتيلاً

      ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونغ كونغ إلى 55 قتيلاً

      ارتقاء شهداء إثر توسيع الاحتلال عملياته في جنين وطوباس

      ارتقاء شهداء إثر توسيع الاحتلال عملياته في جنين وطوباس

      الرئيس بري استقبل الرئيس سلام

      الرئيس بري استقبل الرئيس سلام