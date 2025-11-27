الخميس   
   27 11 2025   
   6 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يغير على منطقة المحمودية وأطراف اللويزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يغير مجدداً على منطقة المحمودية

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يغير مجدداً على منطقة المحمودية

      العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

      العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعربصاليم في اقليم التفاح

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعربصاليم في اقليم التفاح