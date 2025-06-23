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   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
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    السلطات الإيرانية تعلن اكتشاف ومصادرة شاحنة صغيرة تحمل عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة الانتحارية واعتقال عميل للموساد غربي العاصمة طهران