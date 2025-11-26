الأربعاء   
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم منزلا في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا من بلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة

      مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يستكمل مسلسل الاعتداءات اليومية على أطراف بلدة كفرشوبا ويطلق الرصاص بغزارة من موقعه في رويسات العلم

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تسرق محتويات منزل في مادما بالضفة المحتلة

