الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 14:37
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    سرايا القدس: استهدفنا بسلاح الفاغوت والمالوتكا مقرا للقيادة تابعا للعدو وقوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل شمال شارع 5 بمدينة خان يونس