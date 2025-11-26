الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:03
    نادي الأسير الفلسطيني: الجيش الصهيوني اعتقل 60 فلسطينيا منذ بدء تصعيد العدوان على مدن وبلدات محافطة طوباس اليوم

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمن الدولة: توقيف طبيب متورّط في الاتجار بالأطفال حديثي الولادة

      مواجهات في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله وقوات الاحتلال تُطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان

      “تجمع روابط القطاع العام” زار وزير المال: لقاء غير إيجابي والوعود تبقى نظرية

