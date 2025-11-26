الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    انفجار ضخم في ريف إدلب

      هزّ انفجار كبير بلدة كفرتخاريم في ريف إدلب الغربي. وأفادت وسائل إعلام سورية بإصابة عدد من المدنيين جراء الانفجار، الذي تسبّب بحالة ذعر بين السكان، خاصة تلاميذ مدرسة قريبة من موقع التفجير.

      المشاهد الأولى أظهرت سحب دخان كثيفة تتصاعد من المكان، إلى جانب دمار واسع. وحتى اللحظة، لم تتأكد الجهة المستهدفة ولا حصيلة الخسائر النهائية.

      المصدر: موقع المنار