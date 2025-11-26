الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عبد العاطي: نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان اي مخاطر عدوانية ضد أمنه واستقراره

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس القبرصي يصل الى لبنان

      الرئيس القبرصي يصل الى لبنان

      عبد العاطي: ندين اي انتهاك للبنان وكل الانتهاكات هي غير شرعية وندينها بقوة وغطرسة القوة لن تحقق الامن

      عبد العاطي: ندين اي انتهاك للبنان وكل الانتهاكات هي غير شرعية وندينها بقوة وغطرسة القوة لن تحقق الامن

      الجهاد الإسلامي: عملية الاحتلال في الضفة عدوان ممنهج يندرج ضمن مخططات إفراغ الضفة وتهجير أهلها

      الجهاد الإسلامي: عملية الاحتلال في الضفة عدوان ممنهج يندرج ضمن مخططات إفراغ الضفة وتهجير أهلها