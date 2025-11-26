الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:18
    “يديعوت أحرونوت” عن مصادر: عملية الضفة تستهدف عدة قرى وبلدات في شمال الضفة وقد تستغرق أياما

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عبد العاطي: ندين اي انتهاك للبنان وكل الانتهاكات هي غير شرعية وندينها بقوة وغطرسة القوة لن تحقق الامن

      عبد العاطي: نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان اي مخاطر عدوانية ضد أمنه واستقراره

      الجهاد الإسلامي: عملية الاحتلال في الضفة عدوان ممنهج يندرج ضمن مخططات إفراغ الضفة وتهجير أهلها

