الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 12:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة فارس: القوات المسلحة الايرانية استخدمت في هجماتها اليوم على الكيان الصهيوني صواريخ خيبر، عماد، قدر وفتاح