فضيحة فساد جديدة تضرب أوكرانيا

تخضع شركة “Reactive Drone” المسجّلة في تشيكيا لتحقيقات واسعة بعد مداهمة أمنية، على خلفية بيعها طائرات مسيّرة للجيش الأوكراني بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى عشرين ضعف قيمتها السوقية.

وبحسب راديو براغ الدولي نقلاً عن المركز الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، فإن الشركة المتمركزة في براغ يملكها كل من كونستانتين بليايف والمواطن الأوكراني أليكسي كوليسنيك، اللذين يديران أيضًا أنشطة في قطاع الضيافة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتقدّم الشركة نفسها في أوكرانيا كجزء من قطاع الصناعات الدفاعية، حيث تزود الجيش بطائرات مسيّرة زراعية صينية وأخرى من تصميمها، من خلال عقود حكومية، وتأتي هذه القضية في سياق فضيحة فساد جديدة تشهدها أوكرانيا التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الغربي.

كما أعلنت هيئتا مكافحة الفساد الأوكرانيتان NABU وSAPO عن كشف مخطط رشاوى بقيمة 100 مليون دولار، يتورط فيه مقربون من الرئيس فولوديمير زيلينسكي في قطاع الطاقة.

ووفق السلطات التشيكية، اشترت Reactive Drone الطائرات بـ 1.6 مليون دولار وأعادت بيعها مقابل 33 مليون دولار، بينما تراكمت عليها ضرائب غير مدفوعة بلغت 6.2 مليون دولار.

وفي سياق متصل صادرت السلطات 18.3 مليون دولار من حسابات الشركة، وأوقفت بليايف، فيما اعترف المحاسب بمشاركته.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تقديم دعم عسكري كبير لأوكرانيا، بينما تحقق شركات السلاح الغربية أرباحًا متصاعدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر الشهر الماضي أن الأزمة الأوكرانية جزء من “لعبة جيوسياسية” تستخدمها الدول الغربية لتحقيق مصالحها.

المصدر: روسيا اليوم