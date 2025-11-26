الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 03:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في مدينة طوباس للمنازل وتتخذ منها ثكنات عسكرية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس جنوب قطاع غزة

      غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس جنوب قطاع غزة

      الدفاع المدني في غزة: ندعو جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم إلى حين بدء عملية إعادة الإعمار

      الدفاع المدني في غزة: ندعو جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم إلى حين بدء عملية إعادة الإعمار

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس و تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس و تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة