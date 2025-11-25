الأربعاء
26 11 2025
5 جمادى الآخرة 1447
بيروت 00:27
عاجل
طائرات الاحتلال المسيرة تطلق النار بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة
25-11-2025 23:13 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الدفاع المدني في غزة: ندعو جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم إلى حين بدء عملية إعادة الإعمار
00:20
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس و تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة
00:12
إطلاق نار من دبابات الاحتلال تجاه منازل الفلسطينيين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة
23:26