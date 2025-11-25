الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:54
    فنزويلا تمهل شركات الطيران التي علقت رحلاتها إليها 48 ساعة لاستئناف رحلاتها تحت طائلة سحب تراخيصها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة

      الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس المصري في ذكرى الاستقلال

      الجيش اللبناني: توقيف مخلين بالامن في عدة مناطق

