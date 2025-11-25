الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 13:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عمدة كييف: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية إلى 7 قتلى و20 مصابا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      «الأغذية العالمي»: انعدام غير مسبوق للأمن الغذائي بشمال نيجيريا

      «الأغذية العالمي»: انعدام غير مسبوق للأمن الغذائي بشمال نيجيريا

      الشيخ جبري استقبل رئيس “التجمّع اللبناني العربي”.. دماء الشهداء منارة على طريق الصمود الوطني

      الشيخ جبري استقبل رئيس “التجمّع اللبناني العربي”.. دماء الشهداء منارة على طريق الصمود الوطني

      أكسيوس: ترامب أبلغ مستشاريه نيته التواصل مباشرة مع مادورو

      أكسيوس: ترامب أبلغ مستشاريه نيته التواصل مباشرة مع مادورو