الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 10:31
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    اذاعة جيش العدو: لم يتم اكتشاف الصاروخ الذي ضرب حيفا أمس لذلك لم تطلق نحوه أي وسائل اعتراض ولم تفعل صفارات الانذار