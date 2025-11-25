الشيخ القطان: لبنان موحّد بجيشه وشعبه ومقاومته في مواجهة العدو

استنكر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان، وآخرها استهداف الضاحية الجنوبية واغتيال القائد أبو علي الطبطبائي ورفاقه”.

ووجه التحية في كلمة ألقاها في احتفال نظمه مركز عمر بن الخطاب لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية في برالياس لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال،” لكل من يدافع عن أرض لبنان وشعبه ومقدساته، و للدماء التي سقطت دفاعاً عن لبنان وعن جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم”.

وقال ” نؤكد للعدو أن أشبالنا على أهبة الاستعداد لمواجهته، ولن نقبل إلا بإخراجه من أرضنا، نحن في لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة، نتوحد في مواجهة هذا العدو الذي يعتدي علينا يومياً”.

حضر الفعالية شخصيات دينية وتربوية وطالبية، وتخللها مجموعة من الأنشطة المستوحاة من المناسبة، إضافة إلى كلمات لطلاب القرآن الكريم عبّروا فيها عن “ولائهم لوطنهم وتمسّكهم بأرضهم وحقهم الطبيعي في مقاومة أي احتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام