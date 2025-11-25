الثلاثاء   
    حزب الله وعائلة القائد الشهيد الطبطبائي يتقبلان التبريكات اليوم الثلاثاء الساعة 09:30 حتى 14:30 بمجمع المجتبى (ع)

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع المدني في غزة: نحذر من توقف مركباتنا لعدم توفر الوقود للتدخلات الإنسانية ونطالب بتدخل عاجل

      سرايا القدس-كتيبة جنين : يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو التي تحاصر أحد المنازل في قرية مركة جنوب جنين

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

