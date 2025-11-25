الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 06:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    أ ف ب : الحكومة الأفغانية تتحدث عن 10 قتلى على الأقل في ضربات باكستانية على مناطق بالبلاد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي معادي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      قصف مدفعي معادي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع يستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد

      وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع يستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد

      عمدة كييف: انقطاع في إمدادات الطاقة والمياه في بعض مناطق العاصمة في أعقاب هجوم روسي

      عمدة كييف: انقطاع في إمدادات الطاقة والمياه في بعض مناطق العاصمة في أعقاب هجوم روسي