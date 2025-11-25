الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 05:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع يستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عمدة كييف: انقطاع في إمدادات الطاقة والمياه في بعض مناطق العاصمة في أعقاب هجوم روسي

      عمدة كييف: انقطاع في إمدادات الطاقة والمياه في بعض مناطق العاصمة في أعقاب هجوم روسي

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      إعلام أوكراني : سماع دوي سلسلة انفجارات مجدداً في كييف

      إعلام أوكراني : سماع دوي سلسلة انفجارات مجدداً في كييف