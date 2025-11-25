الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 05:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عمدة كييف: انقطاع في إمدادات الطاقة والمياه في بعض مناطق العاصمة في أعقاب هجوم روسي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع يستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد

      وزارة الطاقة الأوكرانية: هجوم روسي واسع يستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلاد

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة

      إعلام أوكراني : سماع دوي سلسلة انفجارات مجدداً في كييف

      إعلام أوكراني : سماع دوي سلسلة انفجارات مجدداً في كييف