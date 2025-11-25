يتقبل حزب الله وعائلة الشهيد التبريكات والتعازي بشهادة القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي يوم الثلاثاء من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) / الضاحية الجنوبية