    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة حلحول بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      يتقبل حزب الله وعائلة الشهيد التبريكات والتعازي بشهادة القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي يوم الثلاثاء من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) / الضاحية الجنوبية

      التبريكات والتعازي بشهادة الشهيد القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي“السيد أبو علي” يوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني

      مصادر فلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتحم حي الضاحية شرق نابلس و بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية

