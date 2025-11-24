الإثنين   
   24 11 2025   
   3 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    عدد من الجرحى بعضهم بحالة خطرة جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “اعتصام في القلمون رفضًا لمشروع مضخّات المياه الآسنة وتأثيره البيئي والعقاري”

      “اعتصام في القلمون رفضًا لمشروع مضخّات المياه الآسنة وتأثيره البيئي والعقاري”

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة اليامون غرب جنين بالضفة المحتلة

      “حزين البقاعية تحتفل بعيد الاستقلال بيومٍ للنظافة والعمل التطوّعي”

      “حزين البقاعية تحتفل بعيد الاستقلال بيومٍ للنظافة والعمل التطوّعي”