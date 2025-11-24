الإثنين   
   24 11 2025   
   3 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض جدا في أجواء البقاع الغربي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: مدفعية الاحتلال اطلقت عددا من القذائف على اطراف شيحين- مروحين

      مراسل المنار: مدفعية الاحتلال اطلقت عددا من القذائف على اطراف شيحين- مروحين

      تظاهرة شعبية في بيروت رفضًا للاعتداءات وللاحتلال

      تظاهرة شعبية في بيروت رفضًا للاعتداءات وللاحتلال

      الشيخ دعموش: التنازلات التي قدمتها ‏الحكومة لم تثمر و‏لن نستسلم مهما بلغ حجم التهديد والتهويل

      الشيخ دعموش: التنازلات التي قدمتها ‏الحكومة لم تثمر و‏لن نستسلم مهما بلغ حجم التهديد والتهويل