بقائي: نخطط لرحلات دبلوماسية إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي عن خطط للقيام برحلات دبلوماسية إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقال في مقابلة صحفية أن الأنشطة الدبلوماسية لوزارة الخارجية لا تقتصر على الوزير نفسه، مشيراً إلى أنه “في كثير من الأحيان، تُجرى الرحلات والأنشطة الدبلوماسية على مستوى النواب والمديرين العامين، وهو جزء من عملنا المهني”.

وفيما يخص زيارة وزير الخارجية إلى سلطنة عُمان للمشاركة في منتدى مسقط، أوضح المتحدث أن اللقاء يشكل منصة حوارية تجمع عدداً كبيراً من المسؤولين الإقليميين والدوليين، مع عقد اجتماع ثنائي مع وزير خارجية عُمان لتعزيز التعاون الثنائي.

وأكد بقائي أن الوزير سيتوجه إلى لاهاي بعد حضور المنتدى للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أهمية هذا الاجتماع بالنسبة لإيران بصفتها أكبر ضحية للأسلحة الكيميائية في القرن العشرين.

وأضاف أن الوزارة تخطط لزيارات إضافية إلى أوروبا خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عنها فور تأكيدها.

