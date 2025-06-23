الإثنين   
   23 06 2025   
   27 ذو الحجة 1446   
   بيروت 05:11
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    السيد القائد الإمام علي الخامنئي على منصة X:العقاب مستمر لقد ارتكب العدو الصهيوني خطأ كبيرا وجريمة كبرى يجب أن يُعاقب وهو يُعاقَب الآن إنه يُعاقَب في هذه اللحظة