المكتب السياسي لأنصار الله: مهما توهم العدو الإسرائيلي أنه قد حقق نجاحا في هذه العملية أو تلك فإنه يعيش الوهم ويشرب السراب فأيامه عدد وجمعه بدد ومصيره إلى زوال