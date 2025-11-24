المكتب السياسي لأنصارالله: ما شجع العدو الصهيوني على التمادي في عدوانه وغطرسته وفتح شهيته على المنطقة بكلها هو تخاذل الأنظمة العربية وانخراط بعضها في التآمر مع العدو