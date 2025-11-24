المكتب السياسي لأنصارالله في اليمن نعى القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي: نؤكد أن الكيان الصهيوني بجريمته الغادرة والجبانة لن يكسر إرادة المقاومة ولن تفت في عضدها التضحيات بل تزيدها قوة وعزيمة