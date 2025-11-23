“حركة فتح الانتفاضة” نعت القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي: نعاهده وكل شهداء أمتنا بأننا سوف نبقى على دربهم سائرين حتى التحرير الكامل وعودة ابناء شعبنا إلى ديارهم