الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:57
    “حركة فتح الانتفاضة” نعت القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي: نعاهده وكل شهداء أمتنا بأننا سوف نبقى على دربهم سائرين حتى التحرير الكامل وعودة ابناء شعبنا إلى ديارهم

