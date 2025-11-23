حزب الله يعلن عن تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) يوم الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت