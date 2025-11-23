الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:57
    عاجل

    حزب الله يعلن عن تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) يوم الاثنين عند الساعة الثانية بعد الظهر في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كمال الخير نعى القائد الطبطبائي: دماء الشهداء تنير الدرب حتى التحرير

      القيادة المشتركة لـ”الديمقراطي الشعبي والعمل الاشتراكي” دانت العدوان الصهيوني على الضاحية

      “نقيب المهندسين في بيروت” دان العدوان على الضاحية: نضع خبراتنا لتأمين السلامة العامة في المنطقة المتضررة

