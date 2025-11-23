“سرايا القدس” تنعى القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم الطبطبائي: كان أحد أعمدة المقاومة الإسلامية في لبنان ورموز محور المقاومة وسندا لفصائل المقاومة الفلسطينية