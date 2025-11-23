حركة النجباء: نجدد دعمنا الكامل للشعب اللبناني وقواه الوطنية وفي مقدمتها حزب الله بوصفه ركنا أساسيا في المعادلة الوطنية اللبنانية وصوتا بارزا في الدفاع عن سيادة لبنان وحقوق مواطنيه