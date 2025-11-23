“حركة النجباء” عن اغتيال القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي: هذا العدوان يعكس خبث المشروع الصهيوني في المنطقة القائم على تقويض الاستقرار واستهداف المجتمعات وقياداتها التي ترفض الخضوع لهيمنته