ألوية الناصر صلاح الدين: سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبطال الأمة وفي مقدمتهم أبطال وقادة حزب الله لم تحقق يوما أي إنجاز واضح للكيان الصهيوني بل كانت دائما ترتد وبالا على الكيان المارق