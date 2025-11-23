الأحد
23 11 2025
2 جمادى الآخرة 1447
بيروت 22:19
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
2 جمادى الآخرة 1447
الإمساك
04:51
صلاة الصبح
04:59
الشروق
06:17
الظهر
11:24
العصر
14:12
المغرب
16:50
العشاء
17:44
منتصف الليل
22:45
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
ألوية الناصر صلاح الدين: ننعى القائد الكبير هيثم علي الطبطبائي ونُشيد بسيرته الجهادية وحياته الزاخرة بالمقاومة وإذلال الكيان الفاشي عبر تاريخ ممتد من التفاني في الدفاع عن الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها
23-11-2025 21:39 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى أسعد برو (الحاج حسن) من بلدة شمسطار البقاعية والذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت
22:19
بالفيديو | مشاهد تعرض لأول مرة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي “السيد أبو علي”
22:17
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين(أبو علي) من بلدة حام البقاعية والذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت
22:17