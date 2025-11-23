ألوية الناصر صلاح الدين: ننعى القائد الكبير هيثم علي الطبطبائي ونُشيد بسيرته الجهادية وحياته الزاخرة بالمقاومة وإذلال الكيان الفاشي عبر تاريخ ممتد من التفاني في الدفاع عن الشعبين اللبناني والفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها