الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:57
    عاجل

    وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء و28 جريحا في حصيلة نهائية لغارة العدو الإسرائيلي على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصطفى حمدان: العدوان الإسرائيلي على الضاحية هو استمرار للإجرام المخطط من قبل الإدارة الأميركية

      “جبهة العمل” استنكرت العدوان على الضاحية: لتلاحم الجيش والشعب والمقاومة وأخذ القرار المناسب

      حريق كبير في بلدة الحلوسية والعمل جار على إخماده

