    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عن استهداف الضاحية الجنوبية: الأعذار مرفوضة والمطلوب جواب رسمي وطني بوزن هذا الجنون

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قماطي: لا خيار إلا بالتمسك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة والعدوان الإسرائيلي يخرق خطا أحمر جديدا

      قماطي: ننسق مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهذه الاستباحة الإسرائيلية والعدوان دليل على أن العدو لا تنفع معه الاتفاقات

      طلال حاطوم للمنار: استهداف الضاحية عدوان إسرائيلي غادر وعلى الدولة التحرك

