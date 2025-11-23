الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:10
    مراسل المنار: 5 شهداء و20 جريحا في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قماطي: لا خيار إلا بالتمسك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة والعدوان الإسرائيلي يخرق خطا أحمر جديدا

      قماطي: ننسق مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهذه الاستباحة الإسرائيلية والعدوان دليل على أن العدو لا تنفع معه الاتفاقات

      طلال حاطوم للمنار: استهداف الضاحية عدوان إسرائيلي غادر وعلى الدولة التحرك

