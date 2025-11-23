الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة في محيط احد رعاة الماشية في بلدة رميش

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عدوان إسرائيلي في الضاحية الجنوبية يستهدف شقة سكنية في حارة حريك

      عدوان إسرائيلي في الضاحية الجنوبية يستهدف شقة سكنية في حارة حريك

      مراسل المنار: فرق الاسعاف والدفاع المدني تعمل على إجلاء الجرحى من المكان المستهدف في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

      مراسل المنار: فرق الاسعاف والدفاع المدني تعمل على إجلاء الجرحى من المكان المستهدف في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

      مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية : استشهاد مواطن نتيجة غارة للعدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل

      مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية : استشهاد مواطن نتيجة غارة للعدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل