    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب بالرصاص الحي في رجله قرب جدار رام الله وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: فرق الاسعاف والدفاع المدني تعمل على إجلاء الجرحى من المكان المستهدف في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

      مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة في محيط احد رعاة الماشية في بلدة رميش

      مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية : استشهاد مواطن نتيجة غارة للعدو الإسرائيلي اليوم على بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل

