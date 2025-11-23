الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بقائي: الكيان يواصل جرائمه متمتعًا بحصانة تامة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الوزير حيدر جال في منطقتي جزين والريحان

      الوزير حيدر جال في منطقتي جزين والريحان

      بقائي: اذا أصرّت الولايات المتحدة على نهجها فلن تثمر أي مفاوضات

      بقائي: اذا أصرّت الولايات المتحدة على نهجها فلن تثمر أي مفاوضات

      استمرار توغلات الاحتلال بريف القنيطرة

      استمرار توغلات الاحتلال بريف القنيطرة