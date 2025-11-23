هيومن رايتس ووتش: “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب خلال هجومها البري في الضفة الغربية مطلع العام الجاري ومُنع عشرات آلاف الفلسطينيين من العودة إلى مناطقهم وهُدمت مئات المنازل