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   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    حاكم مدينة نجف آباد: استشهاد 3 أشخاص في هجوم مسيّرة صهيونية على سيارة اسعاف في المدينة وسط إيران