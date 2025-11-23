الأحد   
   23 11 2025   
   2 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 05:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة صاغت مقترح السلام بشأن أوكرانيا وهو يقدم كإطار عمل قوي للمفاوضات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدفعية الاحتلال تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      مدفعية الاحتلال تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      طائرات الاحتلال تشنّ حزامًا ناريًا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      طائرات الاحتلال تشنّ حزامًا ناريًا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      واشنطن بوست عن مصادر: البيت الأبيض اقترح إسقاط منشورات فوق كاراكاس ضمن عملية نفسية للضغط على مادورو

      واشنطن بوست عن مصادر: البيت الأبيض اقترح إسقاط منشورات فوق كاراكاس ضمن عملية نفسية للضغط على مادورو