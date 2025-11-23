الأحد   
    مصدر قيادي بحماس : طالبنا الوسطاء بتدخل فوري يلزم “إسرائيل” بالاتفاق

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصدر قيادي بحماس : أبلغنا الوسطاء في اتصالات بغضبنا من استمرار العدوان رغم التزامنا والفصائل بالاتفاق

      برنامج الغذاء العالمي: قتل الفلسطينيين مستمر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار

      برنامج الغذاء العالمي: بعض السلع والخضروات والفواكه دخلت غزة لكن أسعارها مرتفعة للغاية والسكان غير قادرين على شرائها

